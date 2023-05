Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall gebaut und weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Parkstraße. Der 40-jährige Halter parkte dort seinen Ford S-Max vor der Hausnummer 38. Nach seinen Angaben wäre der Unfall wohl zwischen 8 Uhr und 18 Uhr passiert. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Verursacher den Ford beim Ein- oder Ausparken berührte und so den Streifschaden an der Beifahrertür verursachte. Wer kann Hinweise geben? Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |kfa

