Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pforzheim (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag kam es in der Koopernikusallee zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein geparkter Opel Corsa wurde in diesem Zeitraum am hinteren rechten Kotflügel erheblich von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser hinterließ zwar einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug, hatte jedoch weder seinen Namen noch seine Erreichbarkeit notiert, die Polizei wurde von dem Unfallverursacher ebenfalls nicht in Kenntnis gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07321/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell