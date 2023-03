Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ebhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines silbernen Autos ist als Beteiligter eines Unfalls am Donnerstagabend bei Ebhausen einfach weitergefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr die Kreisstraße 4338 von Ebhausen in Richtung Mindersbach. Auf Höhe der Abzweigung zum Sportplatz kam ihm offenbar ein Fahrzeug mittig auf der Straße entgegen. Der 18-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, in den Grünstreifen ausweichen, wo er einen Leitpfosten überfuhr. Durch das Ausweichmanöver wurde das Fahrzeug des VW-Fahrers an der rechten Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug, welches seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, soll es sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben. Das Polizeirevier in Nagold hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07032 79610 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell