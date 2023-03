Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Betrug am Telefon durch falschen Microsoft-Mitarbeiter; Tipps und Hinweise der Polizei

Altensteig (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft hat am Mittwochmorgen Kontodaten eines Ehepaares ergaunert und mehrere hundert Euro Schaden verursacht.

Der Telefonbetrüger meldete sich am Mittwoch in der Frühe bei dem 46-jährigen Mann und gab an, dass ein Virus auf dem Computer des Mannes festgestellt wurde. Diesen Virus könne der angebliche Mitarbeiter kostenlos entfernen. Während des Telefonates brachte der Ganove den Mann durch geschickte Gesprächsführung dazu, ihm diverse Zugangsdaten und andere vertrauliche Daten zu nennen. In der Folge kam es zu unrechtmäßigen Abbuchungen von Konten des Mannes und seiner Frau im hohen dreistelligen Bereich, weshalb der Geschädigte schließlich die Polizei verständigte.

Tipps und Hinweise Ihrer Polizei:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf! Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf!

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie diesen herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob bereits getätigte Zahlungen rückgängig gemacht werden können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell