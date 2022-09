Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Montag, 26.09.2022, gegen 11:45 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich in der Straße Kleine Breite in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte die 19-jährige Autofahrerin aus der Straße Herrenbreite kommend in die Straße Kleine Breite einzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei das bevorrechtigte Auto einer 77-jährigen Fahrerin, so dass er zur Kollision kam. Durch den seitlichen Anprall kippte das Auto der 77-Jährigen auf die Seite. Der ebenfalls eingesetzte Rettungsdienst brachte die 19-jährige Autofahrerin sowie ihre 20-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen in das städtische Klinikum Wolfenbüttel. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Autos musste4n abgeschleppt werden.

