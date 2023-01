Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230106.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer

Kiel (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des gestrigen Tages kam es im Stadtteil Kiel-Gaarden zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 05.01.2023 meldete sich ein Geschädigter einer Raubtat auf dem 4. Polizeirevier. Der 51-Jährige erklärte, dass er gegen 17:00 Uhr mit seinem Taxi in der Elisabethstraße / Karlstal am Taxistand gehalten hätte. Eine männliche Person sei an ihn herangetreten, hätte ihn durch das offene Fenster angesprochen und unvermittelt ein Handy an den Kopf geworfen. Im Anschluss hätte der Täter die Fahrertür aufgerissen und die Geldbörse geraubt. Mit einer niedrigen dreistelligen Summe Bargeld sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nach Angaben des Taxifahrers sei der südländisch aussehende Täter 30-35 Jahre alt, 170 cm groß und von schlanker Statur gewesen. Er soll eine beige Jacke, eine dunkle Hose und eine Wollmütze sowie einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Eine Nahbereichsfahndung durch eingesetzte Polizeibeamtinnen und -beamte verlief ohne Erfolg.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegengenommen.

Eva Rechtien

