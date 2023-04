POL-REK: 230419-3: Gasaustritt im Schwimmbad - mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt

Hürth (ots) - Fahrzeug kollidiert mit querstehendem LKW Am Mittwochmorgen (19. April) ist eine Autofahrerin (53) bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW in Hürth-Knapsack leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen soll der LKW-Fahrer (47) gegen 8.30 Uhr auf der Landstraße (L) 495 in Fahrtrichtung Erftstadt gefahren ...

