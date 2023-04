Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230418-4: Polizisten nehmen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest

Frechen (ots)

Angestellte halten den Mann bis zum Eintreffen der Polizisten fest

Am Montagabend (17. April) haben Polizisten in Frechen einen mutmaßlichen Ladendieb (36) vorläufig festgenommen. Als der Mann ein zweites Mal am selben Tag im Verdacht stand in einem Discounter Ware gestohlen zu haben hielten Mitarbeiter den 36-Jährigen fest und riefen die Polizei. Polizisten nahmen den Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Beschuldigte bereits um 14 Uhr Lebensmittel aus dem Discounter an der Bonnstraße entwendet haben. Den Mitarbeitern sei der Diebstahl erst aufgefallen, nachdem der Mann den Laden verlassen hatte. Gegen 19 Uhr sei er jedoch zurückgekehrt, habe wieder Ware in eine mitgebrachte Tasche gesteckt und erneut den Kassenbereich ohne zu bezahlen durchlaufen. Diesmal sei es den Mitarbeitern gelungen, den Mann anzusprechen und ihn bis zum Eintreffen der gerufenen Polizisten im Laden festzuhalten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Flasche Wodka in seiner Hose. Der Alkohol soll zum Bestand des Discounters gehört haben. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell