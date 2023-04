Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230417-4: Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich leicht - Blutprobe

Wesseling (ots)

Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille

Am späten Samstagabend (15. April) ist eine alkoholisierte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Wesseling leicht verletzt worden. Sie stürzte aus bisher ungeklärter Ursache. Rettungskräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um die Frau (29) und brachten sie zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus. Sie hatte sich beim Sturz mit ihrem Pedelec eine Kopfverletzung zugezogen. Die 29-Jährige schilderte den Polizisten, dass sie vor Fahrtantritt mit ihrem Pedelec Alkohol getrunken hatte. Eine weitere Person sei nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später entnahm.

Nach ersten Ermittlungen war die Pedelec-Fahrerin gegen 22.20 Uhr in Begleitung einer Freundin ( 29 ) auf der Konrad- Adenauer- Straße unterwegs. Sie sei auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache mit ihrem Pedelec gestürzt und habe sich den Kopf aufgeschlagen. Ihre Freundin beobachtete den Unfall und alarmierte den Rettungsdienst. Polizisten untersagten der Alkoholisierten die Weiterfahrt. Durch den Sturz entstand Sachschaden an dem Pedelec.

Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall bereits aufgenommen. (bs/he)

