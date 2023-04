Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230417-1: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Erftstadt-Lechenich (ots)

Polizisten sicherten Spuren und haben Ermittlungen aufgenommen

Derzeit noch Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (16. April) aus einem Einfamilienhaus in Erftstadt-Lechenich Bargeld und Schmuck entwendet. Noch in der Nacht alarmierte die Geschädigte (91) die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten kümmerten sich um die Seniorin, sicherten die Spuren und leiteten die Ermittlungen ein. Zudem fahndeten sie nach den flüchtigen Tätern.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen saß die Rentnerin bis kurz nach Mitternacht vor dem Fernseher. Als sie gegen 1 Uhr ins Bett gehen wollte, bemerkte sie, dass Türen offen standen und aus Schränken im Schlafzimmer Wertgegenstände fehlten. Folgerichtig wählte die Geschädigte umgehend den Polizeinotruf "110". Die alarmierten Beamten stellten massive Einbruchsspuren an der Kellertür des an der Vilskaul gelegenen Einfamilienhauses fest und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. (he)

