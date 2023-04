Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230414-3: Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Transporter leicht verletzt

Frechen (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Am Donnerstagabend (13. April) ist in Frechen ein Motorradfahrer (21) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

Laut ersten Informationen war der 21-Jährige gegen 20 Uhr mit seinem Krad auf der Lindenstraße in Fahrtrichtung Freiheitsring unterwegs. Zeitgleich bog der Fahrer (31) eines Transporters nach rechts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Lindenstraße ab. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Abbiegen ist ein komplexer Verkehrsvorgang, bei dem höchste Konzentration erforderlich ist. (sc)

