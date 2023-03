Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Quadfahrer

Schwalbach-Hülzweiler (ots)

Am 11.03.2023, gegen 17:45 Uhr, ist es in der Saarwellinger Straße in 66773 Schwalbach-Hülzweiler zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Quads befuhr die Saarwellinger Straße in Richtung Ortskern Hülzweiler, als plötzlich ein Pkw unter Missachtung der Vorfahrt von der Dompstraße in die Saarwellinger Straße abbog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer wurde durch den Aufprall von seinem Quad geschleudert und kam anschließend auf dem Boden zu Fall, wo er zum Teil unter seinem Quad eingeklemmt wurde. Ersthelfer befreiten den Fahrer und leisteten Erstversorgung. Der Quadfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Saarlouis hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer des Pkw eingeleitet.

