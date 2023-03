Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Überherrn-Felsberg Pkw sackt in Straße ein

Überherrn-Felsberg (ots)

In Überherrn-Felsberg ist am Samstag (11.03.23) ein Fahrzeug mitsamt der Straße eingesackt. Ein ca. ein Meter großes Loch hat sich unter einem Vorderrad des Pkw gebildet, als eine 51-jährige Anwohnerin gegen 09:00 Uhr aus ihrer Einfahrt ausfuhr. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Pkw. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Der Pkw wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Felsberg geborgen. Die ruhige Nebenstraße in der Gemeinde Felsberg ist bis auf Weiteres gesperrt.

