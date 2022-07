Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: weggerollt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie wichtig eine ordentliche Sicherung des Fahrzeuges ist, musste gestern Nachmittag ein 24-jähriger Fahrzeugbesitzer in Eisenberg feststellen. Dieser parkte seinen PKW Audi in der abschüssigen Klosterlausnitzer Straße. Nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, begann dieses sich in Bewegung zu setzen. Grund hierfür war, dass er die Feststellebremse nicht ordnungsgemäß betätigt hatte. Nach gut 30 Metern kam sein Fahrzeug dann zum Stehen, da es gegen einen anderen geparkten PKW Skoda stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

