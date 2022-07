LPI-J: Kurz in Gedanken

Weimar (ots) - Etwa 2.000 qm Weizenfeld wurden gestern bei einem Brand zwischen Neumark und Krautheim zerstört. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in der Nähe eines Wanderunterstandes und einer Sitzbank aus und griff auf das umliegende Feld über. Es wird in diesem Zusammenhang eindringlich auf den verantwortungsbewussten Umgang mit Feuer, Glas, brennenden Zigaretten und Co. hingewiesen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

