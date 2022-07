Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabelklau

Jena (ots)

Als ein Zeuge am Montagmorgen auf eine Baustelle in der Karl-Liebknecht-Straße kam, musste dieser eine unschöne Feststellung machen. Unbekannte hatten sich auf das Baustellengelände begeben und ca. 300 Meter Starkstromkabel entwendet. Aufgrund des Gewichts von ca. 3t wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Die Beute hat einen Wert von ca. 27.000 Euro. Unbemerkt verließen die Täter den Tatort im Anschluss unter Mitnahme des Beuteguts in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche am vergangenen Wochenende verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustellen festgestellt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

