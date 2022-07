Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr

Weimar (ots)

Bereits im Februar kam es auf der B87 zwischen Umpferstedt und Apolda zu einem gefährdeten Fahrmanöver eines 17-Jährigen. In der Nacht von Samstag, den 26.02.2022 zu Sonntag, den 27.02.2022, kurz vor Mitternacht, war der junge Weimarer auf Höhe der Ortslage Schwabsdorf unterwegs. Hier fuhr er erst sehr langsam, beschleunigte im Anschluss wieder so stark, dass er Probleme bekam die Verkehrsinsel ordnungsgemäß zu umfahren. Er kam nach rechts in die Bankette und nach links in den Gegenverkehr, welcher stark abbremsen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der junge Mann zum einen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zum anderen erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zur abschließenden Bearbeitung ist die Polizei Weimar auf der Suche nach Zeugen des Fahrmanövers des Mannes, insbesondere ihm auf der B87 entgegenkommend Autofahrer, welche auf die Situation aufmerksam wurden. Hinweise bitte per Telefon an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

