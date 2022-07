LPI-J: Nach Geld gefragt und beleidigt

Weimar (ots) - Montagmittag wartete eine 77-jährige Frau in einer Schlange an einem Imbiss in der Dingelstedtstraße. Ein vor ihr stehender Mann im Krankenfahrstuhl setzte unvermittelt zurück und fuhr der Rentnerin über deren Fuß. Im Anschluss an das Malheur entfernte sich der Mann dreist vom Unfallort ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Im Rahmen einer Absuche im Nahbereich konnte der 82-jähirge "Unfallfahrer" in der Steubenstraße angetroffen werden. Rückfragen ...

