Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Holzdiebe am Werk

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zeuge musste am Montagmorgen feststellen, dass Unbekannte sich von einem Holzlagerplatz in Schlöben bedienten. Der oder die Täter verschafften sich durch unwegsames Gelände Zutritt zum teilweise umfriedeten Grundstück. Dort entwendete diese acht Kanthölzer von jeweils vier Metern Länge und vier Bohlen von jeweils fünf Meter. Im Anschluss entfernte sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell