Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen

Hanstedt (ots)

In der Nacht zum 21.04.2022, in der Zeit zwischen 20 und 07 Uhr, haben sich Diebe am Haus der Kirchengemeinde in der Harburger Straße zu schaffen gemacht. Die Täter schraubten mehrere Einlaufstutzen und Fallrohre aus Kupfer ab und entwendeten diese. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Hanstedt, Telefon 04184 889600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell