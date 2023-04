Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230417-2: Jugendliche mit Messer bedroht und ausgeraubt - Tatverdächtige gestellt

Bergheim (ots)

Polizisten stellen Beutestücke sicher

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben in der Nacht zu Samstag (15. April) drei Tatverdächtige (w12, m15, m16) in Bergheim-Oberaußem gestellt. Den Jugendlichen wird vorgeworfen, am späten Freitagabend (14. April) zwei andere Jugendliche (m15, m17) überfallen zu haben. Die Uniformierten nahmen die zwei männlichen Tatverdächtigen vorläufig fest. Beamte des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die zwei Geschädigten gegen 22.30 Uhr vor einer Apotheke in der Paulusstraße gestanden haben. Dort seien die drei Beschuldigten auf sie zugekommen. Der 16-Jährige habe die beiden Jugendlichen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Als die beiden Geschädigten versuchten zu flüchten, soll der Angreifer den 17-Jährigen am Arm festgehalten und erneut Geld gefordert haben. Daraufhin habe der Festgehaltene sein Portemonnaie herausgegeben. Danach soll der 16-Jährige dem zweiten Geschädigten die Kappe vom Kopf genommen haben. Mit ihrer Beute seien die drei Tatverdächtigen davongerannt.

Die alarmierten Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den drei Flüchtigen auf. Nach einem Hinweis des Geschädigten stoppten die Beamten die drei Jugendlichen kurze Zeit später in der Bergheimer Straße. Bei einem Tatverdächtigen fanden die Polizisten die zuvor geraubte Kappe. Die Uniformierten stellten die Personalien der drei Verdächtigen fest und fertigten eine Strafanzeige. Der 15-Jährige und der 16-Jährige müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Raubes verantworten. (jus)

