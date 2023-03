Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einfamilienhäuser im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Am Freitagabend (10.03.) zwischen 18:30 und 20:30 Uhr brachen Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße ein. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten dort mehrere Räume. Mit einer Beute im Wert von rund 600 Euro machten sie sich anschließend unbemerkt davon. Unter der Beute befand sich unter anderem eine Schreckschusswaffe. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.

Am selben Abend zwischen 19:55 und 23:20 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Reichenberger Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand drangen die Kriminellen gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck und Armbanduhren. Die Täter flüchteten und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen? Wer konnte den Tathergang beobachten und kann Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu erreichen.

