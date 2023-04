Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230417-3: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Diebe vorläufig fest

Hürth (ots)

Polizeihund findet Tatverdächtige in Gebüsch

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (17. April) zwei mutmaßliche Autoreifendiebe (beide 27) in Hürth gestellt und vorläufig festgenommen. Eine Zeugin (47) beobachtete einen Verdächtigen bei der Demontage von Rädern eines geparkten Autos und verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte stellten einen Tatverdächtigen nach kurzem Fluchtversuch noch vor Ort. Ein angeforderter Polizeihund spürte eine zweite Tatverdächtige in Tatortnähe auf. Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 3 Uhr meldete die Zeugin über den Notruf, dass sie gerade eine Person im Höninger Weg beobachte, die vermutlich Autoreifen von einem geparkten Auto demontiere. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, erkannten sie eine Person kniend mit einem Wagenheber an einem Mercedes. Zwei Räder waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschraubt. Beim Erblicken des Streifenwagens rannte der Verdächtige weg. Die Polizisten schnitten ihm zu Fuß den Fluchtweg ab und nahmen ihn fest. Ermittlungen ergaben, dass eine zweite Person an der Tat beteiligt gewesen sein sollte. Ein Polizeihund nahm die Fährte auf und stöberte die Komplizin des Festgenommenen auf, die sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Als die Frau versuchte zu fliehen, biss der Hund zu. Hierbei wurde die 27-Jährige oberflächlich verletzt. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel eines Mercedes, der ebenfalls im Höninger Weg geparkt war. Das Fahrzeug, dessen Eigentümer nicht feststeht und das mit gestohlenen Kennzeichen versehen war, stellten die Beamten sicher. (hw)

