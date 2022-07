Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Heinsberg-Grebben (ots)

Eine unbekannte Frau packte am 25. Juli (Montag), gegen 16.40 Uhr, zwei Flaschen Parfüm in einem Drogeriemarkt an der Karl-Arnold-Straße aus und stellte die Schachteln zurück ins Regal. Anschließend steckte sie die Flacons in ihre schwarze Umhängetasche und verließ den Markt. Eine Angestellte beobachtete den Diebstahl und folgte der Frau. In einem weiteren Geschäft konnte sie sie antreffen und ließ sich die Parfümflaschen wieder aushändigen. Vor dem Eintreffen der Polizei gelang es der Unbekannten jedoch, auf ihr Fahrrad zu steigen und in Richtung Heinsberg davon zu fahren. Die Frau war etwa 170 Zentimeter groß 35 bis 40 Jahre alt, hatte rot-braune Haare, die sie zu einem Zopf gebunden trug. Sie war mit einem grauen Spaghetti Top, einer langen Jeans und weißen Sneakers bekleidet. Am rechten Oberarm hatte sie eine Tribal Tätowierung. Wer kennt die Frau und kann Angaben zur ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell