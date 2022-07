Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug mittels Cashcode

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Samstag (23. Juli) betrat ein Mann in Begleitung eines etwa 8-jährigen Jungen eine Tankstelle an der Roermonder Straße. Er bat um die Buchung von 200 Euro auf sein Cashcode Konto. Nachdem der Angestellte der Tankstelle die Buchung vorgenommen hatte, gab der Unbekannte an, seine Geldbörse im Auto gelassen zu haben. Er ging aus den Geschäftsräumen und entfernte sich fußläufig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Er kehrte nicht zurück, um die Rechnung zu begleichen. Bei Cashcode handelt es sich um eine online Zahlungsmethode, bei der Guthaben auf eine App geladen wird, mit der dann im Onlinehandel bezahlt werden kann. Der Täter war zirka 45 bis 50 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er wirkte südeuropäisch, hatte einen Dreitagebart und kurz rasierte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-shirt, schwarzer Shorts und schwarz-weißen Badeschlappen. Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell