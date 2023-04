Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230418-1: Kind in Fußgängerzone angefahren - Krankenhaus

Wesseling (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen

Am Montagnachmittag (17. April) ist ein Kind (5) bei einem Verkehrsunfall in der Wesselinger Fußgängerzone von einem Mofa-Fahrer (17) angefahren worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den verletzten Jungen und brachten ihn zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen spielte der 5-Jährige mit seinem Tretroller gegen 15.50 Uhr auf der Flach-Fengler-Straße im Bereich der Fahrradständer. Als das Kind mit seinem Spielgerät losfuhr, soll der Mofa-Fahrer die Fußgängerzone in Richtung Kreisverkehr Westring durchfahren haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem spielenden Jungen.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort und schauten insbesondere die Aufnahmen einer Überwachungskamera an. Zudem fertigten sie eine Unfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Polizisten prüfen derzeit, ob der Mofa-Fahrer sich nicht nur verbotswidrig durchfahren hat, sondern auch die Schrittgeschwindigkeit missachtet haben könnte. (bs/he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell