POL-REK: 230419-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Fahrzeug kollidiert mit querstehendem LKW

Am Mittwochmorgen (19. April) ist eine Autofahrerin (53) bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW in Hürth-Knapsack leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll der LKW-Fahrer (47) gegen 8.30 Uhr auf der Landstraße (L) 495 in Fahrtrichtung Erftstadt gefahren sein. Die 53-Jährige war gleichzeitig mit ihrem KIA in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 47-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Durch die Kollision geriet der Lastwagen in den Gegenverkehr, prallte gegen die linke Leitplanke vor einer Brücke und kam schließlich zum Stehen. Die Fahrerin des KIAs stieß mit dem querstehenden LKW zusammen. Dabei zog sich die Frau die leichten Verletzungen zu.

Derzeit sperren Polizisten die L 495 zwischen der Tonstraße und der Villestraße vollständig. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

