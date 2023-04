POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Verletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Im Stadtteil Habinghorst, an der Kampstraße, ließen Unbekannte in der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr aus mehreren Reifen Luft ab. Bislang sind fünf Fahrzeuge betroffen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Reifen augenscheinlich nicht zerstört. In der Nacht zu Samstag öffneten Diebe mehrere Schließfächern einer Bankfiliale Am Markt. Sie hebelten ein Fenster auf, ...

mehr