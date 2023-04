Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann tot aus Teich geborgen - keine Hinweise auf eine Straftat

Recklinghausen (ots)

Am späten Montagabend (gegen 23:00 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz mit einer Person in einem Teich an der Beckstraße gerufen. Durch die Feuerwehr konnte ein 55-jähriger Bottroper geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Bislang liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder ein Fremdverschulden vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell