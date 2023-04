Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Rollator-Training startet - Auftakt in Bottrop

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Bordsteinkanten, Bushaltestellen, Gullydeckel und Treppen können für Menschen mit Rollator echte Stolperfallen darstellen. Um solche Hindernisse sicher überqueren zu können und damit alle sicher ihr Ziel erreichen, bietet das Polizeipräsidium Recklinghausen auch in diesem Jahr eine entsprechende Veranstaltungsreihe an. Seniorinnen und Senioren lernen bzw. trainieren dabei unter Anleitung den sicheren Umgang mit dem eigenen Rollator. Der Auftakt findet morgen (Mittwoch, 12. April) in Bottrop statt. Los geht es um 9 Uhr am Berliner Platz, hinter dem ZOB.

Die Veranstaltungs-Reihe wird in allen Städten im Kreis Recklinghausen Halt machen. Die weiteren Termine bzw. Orte:

Marl: 9. Mai, 9-12 Uhr, Marktplatz Hüls

Dorsten: 25. Mai, 9-12 Uhr, Platz der Deutschen Einheit

Herten: 6. Juni, 9-12 Uhr, Kurt-Schumacher-Str. 2, vor dem Rathaus

Datteln: 29. Juni, 9-12 Uhr, Neumarkt

Waltrop: 6. Juli, 9-12 Uhr, Herne-Bay-Platz

Oer-Erkenschwick: 11. Juli, 9-12 Uhr, Rathausplatz

Haltern am See: 9. August, 9-12 Uhr, Markt 1 (Marktplatz)

Gladbeck: 23. August, 9-12 Uhr, Willy-Brandt-Platz (Rathausplatz)

Castrop-Rauxel: 5. September, 9-12 Uhr, Marktplatz Ickern

Recklinghausen: 20. September, 9-12 Uhr, Veranstaltungsort folgt

Eine Anmeldung vorab ist NICHT erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos finden Sie auch in unserer Pressemeldung von Ende März: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5476806

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell