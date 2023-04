Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallflucht vor roter Ampel - Polizei sucht Autofahrer/in

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht an der Kreuzung Dorstener Straße/Buerer Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines Skoda Yeti. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Marl stand am Montagabend gegen kurz vor 19 Uhr vor einer roten Ampel auf der Dorstener Straße/B225. Hinter ihr stand ein Auto mit italienischem Kennzeichen. Dann kam es plötzlich zum Unfall - ein blauer Skoda Yeti fuhr auf das Auto aus Italien auf, das dann durch die Wucht die Aufpralls gegen das Fahrzeug der Marlerin geschoben wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen legte der oder die Autofahrerin des Skoda direkt danach den Rückwärtsgang ein, setzte zurück und fuhr an beiden Autos links vorbei, um weiter rechts in die Buerer Straße abzubiegen. Nach Angaben von Zeugen war die Ampel weiterhin rot. An dem Auto soll ein Recklinghäuser Kennzeichen gewesen sein. Der Beifahrer der 48-Jährigen und der 40-jährige Fahrer aus Italien wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Wer weitere Hinweise zu dem gesuchten Fahrer oder der Fahrerin geben kann bzw. Angaben zu dem Fahrzeug/Kennzeichen machen kann, wird gebeten, das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

