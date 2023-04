Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht zwei junge Männer nach verbalen und körperlichen Attacken

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann schlug am Donnerstag einer 22-jährigen Bottroperin ins Gesicht und verletzte sie dabei leicht. Zuvor war es zu Streitigkeiten der beiden sowie eines weiteren Mannes und der zwei Begleiterinnen der Bottroperin in einem Bus gekommen.

Die Beteiligten waren um 23.46 Uhr am ZOB Bottrop in den SB 91 gestiegen und in Richtung Nordring gefahren. Die beiden unbekannten Männer hatte sie und auch andere Mitfahrende im Bus mehrfach beschimpft und beleidigt. An der Haltestelle "Am Weckelsberg" stiegen die beiden Männer und die die drei Frauen schließlich aus. Dort war es dann auch zu dem Faustschlag gekommen. Zudem bespukten und beleidigten die Männer die Frauen auch weiterhin. Dann habe einer der beiden Männer einen Schlagstock gezogen und in Richtung der 22-Jährigen geschlagen, bevor sie in Richtung Schumannstraße flüchteten. Die Bottroperin wurde jedoch nicht getroffen.

Beschreibungen:

1. 20-25 Jahre alt, Bart, schwarze BaseCap, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe 2. 20-25 Jahre alt, weißer Fischerhut, schwarze Jacke, graue Hose, schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell