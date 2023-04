Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Jugendliche nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 15-Jähriger aus Castrop-Rauxel informierte am Karfreitag gegen 22 Uhr die Polizei und gab an, von drei Jugendlichen beraubt worden zu sein. Der Vorfall habe sich im Bereich der Herner Straße, Ecke Lönsstraße zugetragen. Der 15-Jährige bleib unverletzt.

Die drei bis dahin unbekannten Jugendlichen forderten ihn auf, ihnen seine Sachen zu geben. Um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen, zeigte einer der Drei ihm dann auch ein Messer, das der Unbekannte in der Hand hielt. Mit etwas Bargeld, einer Jacke, einer Tasche und einer Airpod-Hülle flüchteten die Drei in Richtung Kaufland. Die Polizei traf kurz darauf am Busbahnhof zwei 14-jährige Tatverdächtige aus Gelsenkirchen und Herten an, auf die die Beschreibung des 15-Järige zutraf. Die Beamten nahmen sie mit zur Wache. Die entwendete Tasche und die Airpod-Hülle wurden bei den zwei Jugendlichen aufgefunden und an den 15-Jährigen zurückgegeben. Die anderen Sachen konnten bislang nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell