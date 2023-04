POL-RE: Herten: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat an Ostersonntag einen 37-jährigen Mann festgenommen, der am Vormittag bei einer Tankstelle Zigaretten gestohlen und die Tankstellen-Mitarbeiterin bedroht haben soll. Der Tatverdächtige war gegen 10.30 Uhr in den Tankstellen-Shop an der Horster Straße gekommen und hatte vorgegeben, Zigaretten kaufen zu wollen. Als sich die ...

mehr