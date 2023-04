Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrerin von Lkw angefahren

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Kirchhellener Straße/Am Lamperfeld/Roonstraße ist heute Vormittag eine 58-jährige Radfahrerin aus Bottrop verletzt worden. Sie wurde von einem abbiegenden Lkw angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 36-jährige Lkw-Fahrer aus Bottrop gegen 10.45 Uhr von der Kirchhellener Straße nach rechts auf die Straße Am Lamperfeld ab und stieß dabei mit der Pedelec-Fahrerin zusammen, die gerade an der Ampel die Straße Am Lamperfeld überquerte. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sind Beide bei "grün" gefahren. Die 58-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.700 Euro geschätzt.

