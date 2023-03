LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - In eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Bock-Straße begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in der Zeit zwischen dem 26. März, 21.30 Uhr und gestern, 07.00 Uhr. Aus dem in der Tiefgararge befindlichen Fahrradkeller entwendeten der oder die Täter ein oranges Fahrrad der Marke "Felt". Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

mehr