LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte verschafften sich am Freitag, dem 24.03.2023, zwischen 17.25 Uhr und 23.45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "An der Schaltstation". Der oder die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße "An der Schaltstation" und im Bereich der Reha-Klinik ...

mehr