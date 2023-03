Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holztransporter mit 70 Prozent Überladung festgestellt

Hellenthal - Losheim (ots)

Im Rahmen von Sonderkontrollen des Euskirchener Verkehrsdienstes in der Nacht vom 21. auf den 22.03.2023 wurde in Losheim ein Lastkraftwagen überprüft. Das Fahrzeug des 26 - jährigen Fahrers aus Belgien hatte ein Gesamtgewicht von 68 Tonnen und war um 70% überladen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer sowie die betroffene Firma mussten aufgrund der Überladung und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten Sicherheitsleistungen in vierstelliger Höhe entrichten. Das Fahrverhalten und nicht zuletzt auch der Bremsweg werden durch eine so hohe Überladung entscheidend negativ beeinflusst. Darüber hinaus wird durch Überladungen unsere Infrastruktur deutlich in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell