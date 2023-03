Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handfeste Auseinandersetzung

Euskirchen (ots)

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Euskirchen hat sich am Mo., 20.03.2023, abends ein handfester Streit zwischen zwei Gruppen über ein Internet-Modem o. ä. entwickelt. Aufgrund von Sprachbarrieren konnte die genaue Motivlage noch nicht hinreichend ermittelt werden. Insgesamt 7 Personen hatten sich geschlagen. Dabei wurde vermutlich auch Pfefferspray eingesetzt. Durch das Reizspray mussten vier Beteiligte der Schlägerei im Rettungswagen behandelt werden. Ein Beteiligter wurde von der Polizei für die folgende Nacht in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei Euskirchen ermittelt nun gegen alle sieben Personen wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach ersten Angaben soll ein Beteiligter mit einem Messer gedroht haben, es wurde jedoch kein Messer aufgefunden und auch ansonsten niemand ernsthaft verletzt.

