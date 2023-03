Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drogenhändler aufgeflogen

Euskirchen (ots)

Am Mo., 20.03.2023 gegen 14:20 Uhr versuchte ein 24 - jähriger Mann in der Euskirchener Innenstadt, Drogen zu verkaufen. Da sich zu dieser Zeit zufällig eine Zivilstreife der Polizei in der Nähe befand, wurde der Mann angesprochen und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er portionsweise abgepacktes Rauschgift dabei hatte. Er wurde vor Ort wegen Drogenbesitz und Drogenhandel vorläufig festgenommen. Nach der Vernehmung und einer Durchsuchungsmaßnahme wurde er wieder entlassen. Weil er mit einem PKW gefahren war und unter dem Einfluss von Drogen stand, erwartet ihn zusätzlich noch eine Strafanzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss. Der Mann ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

