Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand mehrerer LKW auf Firmengelände

Weilerswist (ots)

Am heutigen Morgen, 20.03.2023 gegen 01:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand auf dem Gelände einer Speditionsfirma/Autowerkstatt im Gewerbegebiet Weilerswist gemeldet. Auf einem Firmengelände brannten mindestens drei Zugfahrzeuge mit ihren Sattelaufliegern in voller Ausdehnung. Weitere zwei baugleiche Fahrzeuge wurden wahrscheinlich ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die starke Rauchentwicklung kam es außerdem kurzfristig zu Sichtbehinderungen auf der angrenzenden Autobahn BAB 61. Die Autobahnpolizei wurde dazu verständigt. Die Kriminalpolizei hat zum Brandgeschehen ihre Ermittlungen aufgenommen; Spezialisten der Kripo sind noch vor Ort und ermitteln zurzeit in alle Richtungen. Unter anderem müssen Zeugen befragt und Videomaterial sowie weitere Spuren ausgewertet werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen 7 - stelligen Euro-Betrages. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter Rufnummer 02251 / 799-0 entgegen.

