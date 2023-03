Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener verursacht einen Schaden am Polizeiauto

Losheim (ots)

Polizisten der Bundespolizei wollten am heutigen Morgen, 20.03.2023 gegen 01:40 Uhr einen 66 - jährigen belgischen Fahrzeugführer wegen seiner unsicheren Fahrweise kontrollieren. Als der Mann aus dem Raum Bülligen sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle stoppte und ausstieg, rollte sein PKW gegen den Streifenwagen der Polizisten. Dabei wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Der Fahrzeugführer war offenbar so stark alkoholisiert, dass er nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu machen. Ihm wurde daraufhin auf der Polizeiwache Schleiden eine Blutprobe entnommen. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde außerdem eine Sicherheitsleistung in der Höhe eines vierstelligen Betrags erhoben und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

