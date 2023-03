Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Falschfahrer auf der Bundesstraße

Dahlem (ots)

Am So., 19.03.2023 gegen 14:00 Uhr fuhr ein 56 - jähriger kolumbianischer Fahrzeugführer mit Wohnort in Spanien mit seinem Kleintransporter von Jünkerath/RLP in Richtung Blankenheim als "Geisterfahrer" auf der falschen Richtungsfahrban der Bundesstraße 51. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall und das Fahrzeug konnte in Höhe der Ortslage Schmidtheim von der Euskirchener Polizei wieder auf der richtigen Fahrbahnseite angehalten und kontrolliert werden. Die Überprüfung des Fahrzeugführers erbrachte keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum. Der Verkehrsverstoß wurde zugegeben. Mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde Rücksprache gehalten. Es wurde eine Strafanzeige wegen des "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" gefertigt. Der Fahrer konnte nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt fortsetzen.

