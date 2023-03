POL-EU: Einbruch: Schmuck gestohlen

Euskirchen (ots) - Am 15. März um 3.17 Uhr wurde ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Kall bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße festgenommen. Der Mann beschädigte zuvor eine Scheibe des Gebäudes und stieg durch das Loch in das Gebäude ein. Eine Mitarbeiterin konnte den Einbruch über eine Überwachungskamera mitverfolgen und setzte die Polizei in Kenntnis. Die Polizeibeamten konnten den Mann noch mit dem Diebesgut im Gebäude antreffen. Bei ...

