POL-EU: Pkw-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Mittwoch (15.03.2023) stellten hinzugerufene Polizeibeamte gegen 18 Uhr sechs illegale Einwanderer in einem Lkw in der Procter-und-Gamble-Straße fest. Der Auflieger des Lkw-Fahrers wurde in Spanien beladen. Der Lkw-Fahrer (65) wurde vorläufig festgenommen. Die Einwanderer, eine türkischstämmige Familie, wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Das benachrichtigte Ordnungsamt der ...

mehr