Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Diebstahl von Fahrrad

Speyer (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Abend des 17.08.2022 zwischen 18:45 und 18:55 Uhr ein Fahrrad vom Parkplatz eines Supermarkts in der St.-German-Straße entwendet. Dieses war an einem Fahrradständer angeschlossen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Tourenrad der Marke Pegasus. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu einer tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell