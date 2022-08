Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Waldsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer die Albert-Einstein-Allee in Richtung Kreisverkehr Schifferstadter Straße. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes stieß der PKW-Fahrer mit einem aus Richtung Schifferstadter Straße auf dem Radweg fahrenden, bevorrechtigten 39-jährigen Radfahrer zusammen. Durch den Sturz auf die Motorhaube und Windschutzscheibe verletzte sich der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, leicht im Kopfbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den PKW-Fahrer wird bezüglich einer Fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Auch wenn das Tragen eines Helmes beim Fahrradfahren freiwillig ist, empfiehlt die Polizei nur mit Fahrradhelm Rad zu fahren, um schlimme Kopfverletzungen zu verhindern oder zu mildern.

