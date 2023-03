POL-EU: Miese Betrugsmasche am Telefon

Dahlem (ots) - Am So., 19.03.2023 gegen 14:00 Uhr fuhr ein 56 - jähriger kolumbianischer Fahrzeugführer mit Wohnort in Spanien mit seinem Kleintransporter von Jünkerath/RLP in Richtung Blankenheim als "Geisterfahrer" auf der falschen Richtungsfahrban der Bundesstraße 51. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall und das Fahrzeug konnte in Höhe der Ortslage Schmidtheim von der Euskirchener Polizei wieder auf der ...

