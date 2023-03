Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Leichtverletzte nach einem Verkehrsunfall

Euskirchen (ots)

Am Mo., 20.03.2023 ereignete sich am späten Abend, gegen 22.20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Menschen. Ein 27 - jähriger Mann befuhr mit seinem PKW den Rüdesheimer Ring aus Richtung Winkelpfad kommend und wollte an der Frauenberger Straße nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Auf der beampelten Kreuzung übersah er offenbar das entgegenkommende Fahrzeug einer 23 - jährigen Frau aus Euskirchen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie eine 30 - jährige Frau, die sich ebenfalls im Fahrzeug der 23 - jährigen befand, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen 5 - stelligen Euro - Betrages.

