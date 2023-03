LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - In der Zeit vom Dienstag, 21.03.2023, 20.30 Uhr bis zum Freitag, 24.03.2023, 10.00 Uhr wurden in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und in der Emilienstraße zwei Fensterscheiben an zwei Wohngebäuden beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Beschädigungen mit einem Luftgewehr oder einer Softairpistole verursacht wurden. Die Kriminalpolizei in Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zu ...

